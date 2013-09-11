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تقييم - أبو تريكة الأفضل .. والعبد كارثي .. وظهور رائع لشيكا وصلاح

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تقييم - أبو تريكة الأفضل .. والعبد كارثي .. وظهور رائع لشيكا وصلاح تقييم - أبو تريكة الأفضل .. والعبد كارثي .. وظهور رائع لشيكا وصلاح

محمد أبو تريكة، محمد صلاح، محمود عبد الرازق "شيكابالا" ثلاثي مهاري نجح في إثبات إمكانياته سويا في هجوم أمام غينيا، ولكن هناك من خطف منهم الأنظار ولكن بشكل سلبي.

فازت مصر على غينيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال البرازيل 2014 بنتيجة 4-2، الأهداف لحسام غالي، أبو تريكة، صلاح وعمرو زكي.

ولسوء حظ آدم العبد سجل أول أهدافه الدولية مع مصر بل وأخطأ في التغطية وارتكب أخطاء كثيرة منحته لقب الأسوأ أمام غينيا دون منافسة.

أبو تريكة سجل هدفا وصنع هدفين ببراعة فكان هو صاحب التاج في هذا اللقاء.

شيكابالا حاول كثيرا ولكن تألق حارس غينيا أمامه كان سببا في عدم إدراكه الشباك أمام المنافس.

ظهر البلدوزر عمرو زكي أخيرا مع وسجل هدفا ووضح عليه إصراره على العودة لقيادة هجوم الفراعنة.

أما محمد صلاح نجم بازل يواصل الحفاظ على مستواه الثابت، سجل هدفا وارتقى إلى صدارة الهدافين، بجانب خطورة مستمرة وثنائيات رائعة مع شيكابالا وأبو تريكة.

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