ملف بالفيديو - رسالة مصرية لفرق التصنيف الأول

أرسل منتخب مصر رسالة مرعبة لمنافسيه المحتملين في الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2014 بالبرازيل عندما أسقط ضيفه الغيني 4-2 يوم الثلاثاء.

وحقق المنتخب المصري إنجازه بالتأهل للدور النهائي للتصفيات بالفوز في ست مواجهات من أصل ست خاضهم ذهابا وإيابا.

وينتظر الفراعنة إجراء قرعة الدور الفاصل من تصفيات المونديال والتي ستجرى يوم 16 سبتمبر الجاري، بين عشرة منتخبات إفريقية تقسم إلى تصنيف أول وتصنيف ثاني حسب تصنيف الاتحاد الدولي الذي يصدر يوم الخميس.

واقتربت مصر من دخول القرعة في التصنيف الثاني، لتنتظر مواجهة أحد منتخبات كوت ديفوار والجزائر وغانا ونيجيريا والرأس الأخضر.

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