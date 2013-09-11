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مريض السمنة.. انخفض وزنه 50 كغم وحالته في تحسن

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مريض السمنة.. انخفض وزنه 50 كغم وحالته في تحسن مريض السمنة.. انخفض وزنه 50 كغم وحالته في تحسن

    استجاب مريض السمنة المفرطة الشاب خالد شاعري للخطة العلاجية بانخفاض وزنه 50 كغم، حيث وضع على برنامج دقيق لإنقاص الوزن.

وأوضح رئيس الفريق الطبي لحالة المريض شاعري واستشاري جراحة المناظير والسمنة بمدينة الملك فهد الطبية الدكتور عائض بن ربيعان القحطاني أن حالة المريض شاعري في تحسن مستمر، ووضع له برنامج نفسي وتم تطبيقه، وشاعري الآن أكثر تقبلاً للعلاج والتعامل مع الفريق الطبي.

وأشار الدكتور القحطاني إلى أن الجهاز التنفسي لشاعري في تحسن ملحوظ وكذلك هناك تحسن في كفاءة الرئة ونسبة الاكسجين في الدم بالإضافة إلى عدم وجود اختناق أثناء النوم، مضيفا أن وزن مريض السمنة المفرطة انخفض 50 كغم حيث تم إحضار بعض البدائل الغذائية المخصصة لمثل هذه الحالات من الولايات المتحدة وتم البدء فيها من أجل إنقاص كمية في البطن وحول الأجهزة الحيوية.

وأشار الدكتور القحطاني إلى أن شاعري يخضع لبرنامج علاج طبيعي ووظيفي وذلك لاستعادة قوة العضلات والقدرة على الحركة وكذلك القدرة على النطق بحكم أن المريض يعاني من صعوبة في النطق، وقال: الحمد لله المريض في تحسن مستمر وملحوظ في هذا الجانب.

وأضاف استشاري جراحة المناظير والسمنة أن هناك جهودا كبيرة تبذل يومياً من قبل أكثر من 15 ممرضا وأخصائيا من أجل العناية بالجلد وأجزاء الجسم المختلفة وكذلك الحفاظ على سلامته والوقاية من التقرحات نتيجة لضغط الوزن الشديد عليه وكذلك للنظافة اليومية بشكل طبي.

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