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العسكر يشكر القيادة بمناسبة تعيينه وكيلا لأمين منطقة الرياض

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العسكر يشكر القيادة بمناسبة تعيينه وكيلا لأمين منطقة الرياض العسكر يشكر القيادة بمناسبة تعيينه وكيلا لأمين منطقة الرياض

    رفع وكيل أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن أحمد العسكر خالص شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولسمو النائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز حفظهم الله جميعا بمناسبة صدور الثقة الملكية الكريمة المتمثلة بتعيينه وكيلا لأمين منطقة الرياض بالمرتبة الخامسة عشرة.

كما أعرب العسكر عن شكره وتقديره لسمو وزير الشؤون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز ولسمو أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز ولمعالي أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وفقهم الله جميعا على دعمهم المستمر وتوجيهاتهم المتواصلة بما يحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة لخدمة الوطن والمواطن على الوجه المنشود. سائلا الله تعالى العون والتوفيق لخدمة هذا الدين ثم المليك والوطن وأن يديم على هذه البلاد الغالية أمنها ورخاءها في ظل حكومتنا الرشيدة أيدها الله.

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