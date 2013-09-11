صحة حائل تبدأ استقبال الوظائف الشاغرة.. اليوم

تبدأ صحة حائل اليوم الأربعاء ولمدة 10 أيام في طرح وظائف شاغرة (مستخدمين)، حيث سيتم استقبال الطلبات على موقع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل.

وأكد مدير شؤون الموظفين بصحة حائل ناصر بن سالم الموسى أن الأفضلية في الترشيح للوظائف المعلن عنها خارج مدينة حائل لمن يسكن في نفس المحافظة أو القرية ولديه إثبات من رئيس مركز الإمارة بذلك، مبيناً أن التسجيل في نموذج التوظيف لا يعتبر قبولاً نهائياً، موضحاً أن الوظائف التي سوف يتم الإعلان عنها ستكون وفق الاحتياج، وأشار إلى أن وظائف الحرّاس ستكون في الأماكن التالية: (سكن الممرضات بحائل - السعيرة - الإسكان الخيري بالحائط - الأجفر - الصداعية - قناء - أم القلبان - قرية الوسيطاء - عقلة بن جبرين - بيضاء نثيل) ووظائف السائقين في الأماكن التالية على (تربة حائل - الروضة - الحائط - البركة - الشملي - الحليفة العلياء - الوهيبية - المستجدة)، مؤكداً أن استقبال الطلبات سيتم إلكترونياً فقط عبر الرابط التالي.

"http://www.hailhealth.gov.sa).