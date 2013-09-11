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عثمان العمير: عراقة «الشرق الأوسط» تخولها لتكون دائماً متحفزة وقادرة على التجدد

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عثمان العمير: عراقة «الشرق الأوسط» تخولها لتكون دائماً متحفزة وقادرة على التجدد عثمان العمير: عراقة «الشرق الأوسط» تخولها لتكون دائماً متحفزة وقادرة على التجدد

    استرجع الأستاذ عثمان العمير ذكرياته مع جريدة الشرق الأوسط ابان ترؤسه تحرير الجريدة لفترة إحدى عشرة سنة ومتابعته لما يصدر على صفحات الجريدة الخضراء، مشيرا الى أن قصته مع الجريدة طويلة جداً ولا يمكن اختصارها في موجز، معتبراً أن الشرق الأوسط بعراقتها وتميزها في الطرح استطاعت أن تكون دائما مستيقظة ومتحفزة وقادرة على التجدد وارتداء الحيوية الدائمة مع مختلف رؤسائها.

وقال العمير خلال احتفال الشرق الأوسط بمرور 35 عاما على أول اصدار تصدره الجريدة من مقرها في لندن إن هذا الجمع تمكن من جمع مجموعة من الأجيال المختلفة والمتباينة في الأعمار ولكنها تحمل نفس المفهوم الثقافي وهذا ما تؤكد متانة القاعدة التي تتكئ عليها صحيفة "الشرق الأوسط" مؤكداً أن الكادر التحريري للجريدة لديه لمسات غير عادية بقيادة الرئيس الشاب الدكتور عادل الطريفي وطاقمها التحريري سقودون الجريدة الى النجاح تلو النجاح.

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