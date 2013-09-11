بحث استحداث إدارات عامة للطوارئ ومواجهة الكوارث بجميع الوزارات

ترأس نائب مدير عام الدفاع المدني اللواء سليمان بن عبدالله العمرو صباح أمس الثلاثاء اجتماع اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني بحضور ممثلي الجهات الأعضاء بمجلس الدفاع المدني الذي يمثل 18 جهة حكومية.

وأوضح الناطق الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني العقيد عبد الله بن ثابت العرابي الحارثي ان الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بالإجراءات والأعمال المتعلقة بتدابير الدفاع المدني في حالات الطوارئ.وأشار إلى أن جدول أعمال الاجتماع تضمن تحديث الخطط وتفعيل أعمال وإجراءات التنسيق فيما بين الجهات المعنية وتبادل المعلومات وتعزيز قدرات هذه الجهات بما يحقق سرعة الاستجابة في الحالات الطارئة بالإضافة إلى بحث استحداث إدارات عامة للطوارئ ومواجهة الكوارث بكافة الوزارات والمصالح الحكوميةوأضاف العقيد الحارثي، أن الاجتماع شهد مناقشة كاملة لاستعدادات الجهات الأعضاء بمجلس الدفاع المدني في تنفيذ الخطة العامة لتدابير مواجهة الطوارئ وأخذ كافة الترتيبات على ضوء المهام المنوطة لكل جهة،مشيراً إلى وجود تنسيق كامل بين الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية في تنفيذ الخطة والإفادة من جميع إمكاناتها بما يحقق الأمن والسلامة لهذا الوطن وأهله ومكتسباته التنموية والاقتصادية.