اللواء الحربي يقلد عدداً من ضباط قوات الطوارئ رتبهم الجديدة

قلد قائد قوات الطوارئ الخاصة اللواء ركن خالد بن قرار الحربي عدداً من ضباط القوات رتبهم الجديدة بعد صدور المرسوم السامي الكريم الذي يقضي بترقيتهم، وذلك بحضور نائب قائد القوات اللواء مظلي جداوي بن سعد المقحوحي ومدير إدارة العمليات اللواء مظلي عبدالله بن سالم المالكي ومدير ادارة التموين العقيد مظلي محمد بن صالح النشمي ومدير العلاقات العامة بقيادة القوات العقيد فارس بن منصور المالك حيث تضمن المرسوم الكريم ترقيه كل من:

الرائد تركي عبيد المطيري إلى رتبة مقدم.

الرائد مهدي محمد الدوسري إلى رتبة مقدم.

النقيب تركي خالد المطيري إلى رتبة رائد.

الملازم اول وليد احمد بن شريم إلى رتبة نقيب.

وقد عبّر المترقون عن سعادتهم بهذه الترقية الكريمة مؤكدين العزم على بذل مزيد من العطاء في ظل توجيهات القيادة الحكيمة مثمنين لقائد القوات تقليدهم رتبهم الجديدة.