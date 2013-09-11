ضبط عاطل بحوزته نصف طن أسلاك كهربائية و5 كيلو بانجو بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط عاطل وبحوزته نصف طن أسلاك كهربائية و5 كيلو بانجو بنجع معين بمركز قفط .



> كان اللواء محمد كمال مدير أمن قنا قد تلقى إخطارًا بضبط عاطل وبحوزته كابلات وأسلاك مسروقة بقفط .



> كشفت التحريات قيام “محمد .ع . ج” 22 سنة عاطل بسرقه كميه من الاسلاك والكابلات الكهربائيه الخاصه تابعة لشركة الكهرباء فتم مداهمة منزله بعد استئذان النيابة العامه وتم العثور على نصف طن من الأسلاك والكابلات الكهربائية تابعة لشركة الكهرباء و5 كيلو بانجو فتم التحفظ على المضبوطات وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بالجريمة من أجل الاتجار فتحرر محضر بالواقعة وتولت نيابة قفط التحقيق.