2.5 مليار ريال لمشاريع النظافة بمدينة الرياض لمدة 5 سنوات

وقّع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية عقود نظافة مدينة الرياض الجديدة لمدة 5 سنوات مع عدد من الشركات الوطنية بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي (2.5) مليار ريال.

أوضح ذلك أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل مؤكداً أن هذه العقود تأتي لمواكبة التوسع العمراني المستمر وتوفير كافة الخدمات البلدية وفي مقدمتها خدمات النظافة لكافة التجمعات السكنية والمخططات العمرانية الجديدة بمدينة الرياض.

وفي هذا السياق ذكر المهندس عبدالله المقبل أنه تم تقسيم مدينة الرياض إلى 10 عقود متقاربة موزعة على نطاق البلديات وتتمثل في عقد نظافة نطاق بلدية الشمال ويغطي أحياء بلدية الشمال وفق مخططها العام بمبلغ(233.987.011) ريالا وعقد نظافة بلدية العليا والسليمانية يغطي أحياء بلدية العليا والسليمانية وفق مخططها العام بملبغ (218.999.925)ريالا وعقد نظافة بلدية المعذر وعرقة يغطي أحياء بلديتي المعذر وعرقة وفق مخططها العام بملبغ (203.999.494) ريالا وعقد لنظافة بلدية الروضة يغطي أحياء بلدية الروضة وفق مخططها العام بملبغ (320.998.142) ريالا وعقد لنظافة نطاق بلدية النسيم والسلي يغطي أحياء بلديتي النسيم والسلي بمبلغ (299.999.778) ريالا وعقد نظافة نطاق بلدية الشميسي بمبلغ(155.999.959) ريالا وعقد نظافة بلدية العريجاء ويغطي أحياء بلدية العريجاء بمبلغ (209.999.939) ريالا وعقد نظافة بلدية البطحاء ويغطي أحياء بلدية البطحاء بمبلغ (234.999.973) ريالا وعقد نظافة بلدية الملز بمبلغ (174.999.940) ريالا وعقد نظافة نطاق بلديات (الشفاء - العزيزية - نمار - الحائر) بمبلغ (339.999.931) ريالا.

ورفع أمين منطقة الرياض شكره في تصريح على هامش توقيع هذه العقود وتقديره نيابة عن سكان مدينة الرياض للقيادة الكريمة على دعمهم السخي غير المستغرب والمتواصل لكافة مشاريع منطقة الرياض.

كما عبر عن شكره وتقديره لسمو وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية ولوكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والتنظيم ومساعديه بمناسبة توقيع العقود معرباً عن تفاؤله وثقته أن تغطي العقود الجديدة التوسع العمراني السريع لمدينة الرياض وتدعم جهود أمانة الرياض في الحفاظ على البيئة والتخلص الآمن من النفايات وبما يتناسب مع ما تشهده حاضرة المملكة من تطور في جميع المجالات..