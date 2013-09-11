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خالد الفيصل يفتتح سوق عكاظ ويؤسس لمركز دراسات الشعر العربي

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خالد الفيصل يفتتح سوق عكاظ ويؤسس لمركز دراسات الشعر العربي خالد الفيصل يفتتح سوق عكاظ ويؤسس لمركز دراسات الشعر العربي

الطائف – أحمد حسن الزهراني، إسماعيل إبراهيم، نواف بن خيشوم

    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- افتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير مكة المكرمة امس سوق عكاظ بمحافظة الطائف في دورته السابعة بحضور عدد من الأمراء والوزراء وضيوف المناسبة من داخل المملكة وخارجها.

وجال في جادة سوق عكاظ، كما وضع سموه حجر الاساس لمركز عكاظ لدراسات الشعر العربي ..

ونوه الأمير خالد الفيصل في كلمته برعاية خادم الحرمين لحفل افتتاح سوق عكاظ في دورته الجديدة مما يكسب السوق أهمية خاصة في الوقت الذي أصبح يحظى فيه بمتابعة عربية واسعة ، مضيفاً " أن سوق عكاظ يستمد نهجه من رؤية خادم الحرمين الداعية لتبني التعايش بين الشعوب وغرس وتأصيل سبل المحبة فيما بينها، إضافة إلى أن ما يتم تقديمه من برامج وأنشطة جزء من رسالة التسامح التي تمثل نهج خادم الحرمين الشريفين الداعي للحوار، إذ إن تبادل الثقافات بين الشعوب يمثل أولى الخطوات على طريق تفاهمها وتقاربها وخير دليل على ذلك دعوة مفكرين من الصين لمناقشة الأدب والشعر العربي الفصيح، وسيكون ذلك برنامجاً سنوياً في الدورات المقبلة ".

وقد قام سموه وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بتسليم جوائز سوق عكاظ

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