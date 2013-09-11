بالفيديو - نافاس ينقذ إسبانيا الساذجة أمام تشيلي

كاد منتخب إسبانيا أن يخسر أمام تشيلي، لولا نجاح خيسوس نافاس في إحراز هدف قاتل لأبطال العالم، اقتنص التعادل لبلاده بنتيجة 2-2.

اللقاء أقيم وديا في إطار الأجندة الدولية لمنتخبي إسبانيا وتشيلي، وذلك مساء يوم الأحد.

ارتكب منتخب إسبانيا أخطاء دفاعية ساذجة، وتسبب في هدفين سكنا شباك فيكتور فالديز الذي تولى حماية عرين أبطال أوروبا بدلا من إيكير كاسياس.

جاء الخطأ الأول من جيرار بيكيه في تقدير مصيدة تسلل بلاده، ففتح الباب أمام ادواردو فارجاس للانفراد بفالديز وإيداع الكرة في مرماه.

تعادل روبرتو سولدادو لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 37 بضربة رأسية رائعة إثر عرضية بيدرو رودريجز.

لكن راؤول ألبيول ارتكب خطأ دفاعيا ثانيا فأهدى لاعب تشيلي نفسه فارجاس الفرصة لإحراز الهدف الثاني.

وقبل نهاية اللقاء بلحظات، وخلال الزمن الإضافي من الشوط الثاني خطف نافاس نجم مانشستر سيتي هدف حفظ كرامة أبطال العالم.