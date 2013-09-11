أخبار عاجلة

رئيس الوزراء الصربي يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة -
7 تصريحات X 24 ساعة -
مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي -
مساء الأنوار: سليماني كوليبالي .. معشوق جماهير الأهلي الجديد -
حول العالم في 24 ساعة -
أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام بالأقصر (صور) -
نيمار يحقق رقما قياسيا جديدا مع برشلونة -
مساء dmc - د/ عبد المنعم المشاط: الوضع الإقليمي يحتم على الولايات المتحدة أن تبحث عن شريك قوي -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتغزل في كيان نادي الزمالك ويرد بقوة على الشائعات الموجهة له -
مساء الأنوار: تعرف على تفاصيل رحلة إيناسيو "المدير الفني الجديد للزمالك" إلى القاهرة وموعد الوصول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - فان بيرسي يحتل مقعد بيركامب.. ويرسل هولندا لكأس العالم

Google+ Print
بالفيديو - فان بيرسي يحتل مقعد بيركامب.. ويرسل هولندا لكأس العالم بالفيديو - فان بيرسي يحتل مقعد بيركامب.. ويرسل هولندا لكأس العالم

تأهل منتخب هولندا لكأس العالم في البرازيل بشكل رسمي بعد فوز الطواحين البرتقالية على أندورا بهدفين نظيفين.

منتخب هولندا بات خامس المتأهلين إلى البرازيل 2014 بعد كوريا الجنوبية واليابان واستراليا وفريق إيران.

واللاعب الذي حسم بطاقة العبور لهولندا هو نجم الفريق روبن فان بيرسي، إذ اقتنص الهدفين لمنتخب بلاده في الدقيقتين 50 و54.

وبات نجم مانشستر يونايتد صاحب أعلى ثاني سجل تهديفي لمنتخب هولندا، متخطيا أيقونة الطواحين البرتقالية ونادي أرسنال دينيس بيركامب.

بيركامب سجل لهولندا 37 هدفا، واليوم الأحد رفع فان بيرسي رصيده إلى 38 هدفا لمنتخب بلاده.

ويحتل فان بيرسي المركز الثاني في لائحة ترتيب هدافي هولندا عبر تاريخها، وصيفا للنجم المعتزل باتريك كلوفيرت صاحب الـ40 هدفا.


>Andorra 0-2 Netherlands (All Goals) 10... by ourmatch

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «ده أنا قرفان قرف»

بالفيديو.. مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «ده أنا قرفان قرف»

بالفيديو.. رئيس الإنتاج الحربي يُكذب مرتضى منصور على الهواء

بالفيديو.. رئيس الإنتاج الحربي يُكذب مرتضى منصور على الهواء

بالفيديو.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

بالفيديو.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط

بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط