بالفيديو - فان بيرسي يحتل مقعد بيركامب.. ويرسل هولندا لكأس العالم

تأهل منتخب هولندا لكأس العالم في البرازيل بشكل رسمي بعد فوز الطواحين البرتقالية على أندورا بهدفين نظيفين.

منتخب هولندا بات خامس المتأهلين إلى البرازيل 2014 بعد كوريا الجنوبية واليابان واستراليا وفريق إيران.

واللاعب الذي حسم بطاقة العبور لهولندا هو نجم الفريق روبن فان بيرسي، إذ اقتنص الهدفين لمنتخب بلاده في الدقيقتين 50 و54.

وبات نجم مانشستر يونايتد صاحب أعلى ثاني سجل تهديفي لمنتخب هولندا، متخطيا أيقونة الطواحين البرتقالية ونادي أرسنال دينيس بيركامب.

بيركامب سجل لهولندا 37 هدفا، واليوم الأحد رفع فان بيرسي رصيده إلى 38 هدفا لمنتخب بلاده.

ويحتل فان بيرسي المركز الثاني في لائحة ترتيب هدافي هولندا عبر تاريخها، وصيفا للنجم المعتزل باتريك كلوفيرت صاحب الـ40 هدفا.



>Andorra 0-2 Netherlands (All Goals) 10... by ourmatch