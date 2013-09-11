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إخلاء سبيل الفنان يوسف شعبان من نيابة السويس بعد اتهامه بالإصابة الخطأ

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إخلاء سبيل الفنان يوسف شعبان من نيابة السويس بعد اتهامه بالإصابة الخطأ إخلاء سبيل الفنان يوسف شعبان من نيابة السويس بعد اتهامه بالإصابة الخطأ

كتب : محمد مقلد منذ 13 دقيقة

قررت نيابة السويس الكلية مساء أمس إخلاء سبيل الفنان يوسف شعبان بضمان تحقيق شخصيته؛ بعد أن وجهت له تهمة الإصابة عن طريق الخطأ.

وترجع وقائع القضية لوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بمنطقة العين السخنة، كان شعبان يقود إحداهما أثناء توجهه إلى إحدى القرى السياحية، والأخرى يقودها ضابط بالقوات المسلحة كان يقضي إجازته بقرية سياحية أيضا، وأصيب الضابط خلال الحادث وكذلك يوسف شعبان بإصابات طفيفة.

وحرر الضابط محضرا بالواقعة في النيابة العسكرية، التي حولته للنيابة العامة، فباشرت التحقيق مع يوسف شعبان مساء أمس، وقررت الإفراج عنه بضمان تحقيق الشخصية بعد أن وجهت له تهمة الإصابة الخطأ.

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