عمرو موسى: الفقر عدو المصريين.. ويجب أن يحقق الدستور العدالة الاجتماعية

رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور: لابد أن ينص الدستور على استقلال القضاء وفصل السلطات عن بعضها

كتب : محمد عاشور منذ 18 دقيقة

قال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن الفقر هو العدو الرئيسي للشعب المصري، ولهذا يجب أن ينص الدستور على مواد تحقق العدالة الاجتماعية.

وأضاف موسى خلال لقائه ببرنامج "بهدوء" مع الإعلامي عماد الدين أديب، أنه لابد أن ينص الدستور على استقلال القضاء وفصل السلطات عن بعضها.

وأشار إلى أنه رحب بالدكتور بسام الزرقا ممثل حزب النور في اللجنة، مؤكدا أن الحزب لديه مرونة سياسية كبيرة، وتابع: "متأكد من أننا سنتوافق بشكل كبير".

وأوضح عمرو موسى أن هناك ما يقرب من 20 إلى 30 مادة خلافية في الدستور، ستبدأ اللجنة في العمل عليها وإعادة صياغتها لتمهد الطريق لعملها، منوها بأنه سيتم طرح نتائج المناقشات للرأي العام لقياس رد فعله.