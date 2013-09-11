مدير المعهد الديمقراطى بالبحيرة: مداهمة مقرنا بداية حملة قمعية

أكد "أحمد ميلاد"، المدير التنفيذى للمعهد المصرى الديمقراطى بالبحيرة، أن مداهمة الأجهزة الأمنية لمقر المعهد بمدينة دمنهور، بزعم عدم حصوله على ترخيص، هو بداية لحملة قمعية تشنها وزارة الداخلية على منظمات المجتمع المدنى، مما يتنافى مع روح ثورتى 25 يناير و30 يونيو .

وأشار ميلاد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع، أن "مقر المعهد بمدينة دمنهور هو فرع للمركز الرئيسى بالقاهرة، ولا يوجود أى مبرر قانونى للحصول على ترخيص خاص بنشاطه بالبحيرة.

مضيفاً أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة تشويه المركز ومحاولات إيقاف أعماله.

وكانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، قد داهمت مقر المعهد المصرى الديمقراطى بمدينة دمنهور بدعوى عمله بدون ترخيص، خلال ندوة للمحاكاة السياسية لنموذج الجامعة العربية، وقد تحرر محضر ضد مدير المعهد حمل رقم 14439 جنح قسم دمنهور .

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