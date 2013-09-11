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15 يوماً حبساً لـ 5 إخوانيين بالبحر الأحمر بسبب التحريض على العنف

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15 يوماً حبساً لـ 5 إخوانيين بالبحر الأحمر بسبب التحريض على العنف 15 يوماً حبساً لـ 5 إخوانيين بالبحر الأحمر بسبب التحريض على العنف

قررت النيابة العامة بالغردقة برئاسة المستشار محمد رمضان وتحت إشراف المستشار محمد ياسين، المحامي العام لنيابات البحر الأحمر، حبس 5 من المنتمين للإخوان المسلمين بمدينة رأس غارب 15 يوماً، بعد اتهامهم بالتحريض على العنف وإثارة الفتن .

كانت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر بالتنسيق مع جهاز الأمن العام بقيادة العميد دكتور منتصر عويضة، مفتش الأمن العام، وجهاز الأمن الوطنى، قد ألقت، فجر أمس الاثنين، إلقاء القبض على 5 من المنتمين للإخوان المسلمين، بمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر، بعد إصدار أوامر ضبط وإحضار لهم من قبل النيابة العامة.
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