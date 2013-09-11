الجزار يؤكد رفضه استضافة القمة الأفريقية بين الأهلى والزمالك

عقد اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر اجتماعا طارئا بالقيادات والأجهزة الأمنية بالمحافظة لبحث إمكانية استضافة مباراة القمة الأفريقية بين الأهلى والزمالك وانتهى الاجتماع بمخاطبة وزارة الداخلية برفض إقامة المباراة بملعب الجونة بالغردقة فنيا وأمنيا.

عقد الاجتماع اليوم الثلاثاء برئاسة اللواء مدير الأمن وحضور نائب مدير الأمن ومفتش الأمن العام ومفتش الأمن الوطنى ومدير إدارة البحث الجنائى وتم الانتهاء إلى الرفض.

وأكد مدير الأمن أن الشرط الوحيد لاستضافة المباراة هو عدم وجود جماهير للحفاظ على الوضع الأمنى فى المحافظة التى ينظر إليها العالم كونها مقصدا سياحيا هاما، وأن القرار النهائى بد أحداث مباراة الأهلى وليوبارد بطل الكونغو وإثارة ألتراس الأهلى الشغب فى المدرجات واستخدام الشماريخ رغم حسن معاملة الأجهزة الأمنية لكل الجماهير هو الرفض أو اللعب بدون جمهور.

وفى سياق متصل.. أكد أحمد الصحيفى سكرتير عام نادى الجونة أن مجلس إدارة النادى يؤكد رفضة لاستضافة المبارة وأنه لم يعطى أى خطاب للأهلى بشأن اللعب على ملعب الجونة، وأن مباراة اليوم للمنتخب مع غينيا فكانت بدافع وطنى من المهندس سميح ساويرس من أجل المنتخب الوطنى وأن إقامة المباراة خارج الجمهورية لا يليق بمكانة مصر.