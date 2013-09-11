محافظ المنيا: لن نسمح بابتزاز أى مواطن

أكد اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، أنه لن يسمح بابتزاز أى مواطن على أرض المحافظة، وأنه لا تهاون مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطنين وسلامتهم.

وقال المحافظ إن الوضع الأمنى بالمحافظة يشهد تحسنًا ملحوظًا وهناك تنسيق كامل بين القوات المسلحة وأجهزة الأمن لضبط أية محاولات للتخريب أو الخروج على القانون.

وبخصوص الوضع بقرية دلجا، قال المحافظ إن القوات المسلحة وأجهزة الأمن متواجدة بالقرية وتواجه أية محاولات للخروج على القانون، وأن بعض المتربصين بأمن وسلامة الوطن يحاولون إثارة الفتنة بالقرية وترديد أكاذيب لا محل لها من الصحة.

وطالب المحافظ أى مواطن يتعرض لأية محاولات ابتزاز بالتوجه إلى مكتبه مباشرة وهو مسئول شخصيًا عن إعادة حقه إليه.