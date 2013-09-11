محافظ سوهاج يتفقد مستشفى المنشاة العام فى زيارة مفاجئة

فى جولة مفاجئة تفقد اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج اليوم، يرافقه الدكتور محمد عبد العال وكيل وزارة الصحة، سير العمل بمستشفى المنشاة العام، حيث زار الأقسام والعيادات المختلفة بالمستشفى، واستمع إلى شرح مفصل من الدكتور علاء الدين غفير مدير المستشفى، حول الخدمات المقدمة والإمكانات المتاحة بالمستشفى واطمأن على توافر الأدوية والأمصال بالمخازن والصيدليات.

واستطلع المحافظ آراء المرضى حول جودة الخدمات المقدمة بالمستشفى، وأشار إلى ضرورة استخدام نظام الحاسب الآلى فى تسجيل بيانات المرضى المترددين على المستشفى مما يساعد فى تتبع حالة المريض بشكل جيد.

كما تفقد المحافظ أيضا سير العمل بوحدة صحة الأسرة بقرية روافع القصير التابعة لمركز سوهاج، وتفقد الأقسام المختلفة بالوحدة، وأمر المحافظ بتقديم مكافأة لعاملتين من عمال النظافة بالوحدة.

وشدد المحافظ أثناء جولته اليوم بالمستشفيات على ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة والنظافة بهذه المستشفيات حتى يتوفر المناخ المناسب للمريض والطبيب.