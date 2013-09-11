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"المرشدين السياحيين" تقيم احتفالية بالأقصر لتنشيط السياحة بحضور المحافظ

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"المرشدين السياحيين" تقيم احتفالية بالأقصر لتنشيط السياحة بحضور المحافظ "المرشدين السياحيين" تقيم احتفالية بالأقصر لتنشيط السياحة بحضور المحافظ

دعت نقابة المرشدين السياحيين، جميع الهيئات العامة والحكومية والنقابات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى وجميع أبناء محافظة الأقصر، إلى المشاركة فى الاحتفالية التى ستقيمها النقابة يوم 23 سبتمبر الجارى لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، لتوجيه رسالة من الأقصر للعالم أن بلد الأمن والأمان، وشرح وتوضيح ما يجرى فى مصر منذ 30 يونيو.

وقال معتز السيد نقيب المرشدين السياحيين، أن أهم تلك الرسائل التأكيد على أن ما حدث فى 30 يونيو ثورة شعبية عظيمة أيدها الجيش وأن العاملون بقطاع السياحة يؤيدون الجيش والشرطة فى الحرب على الإرهاب، مشيرا إلى أن الاحتفالية ستقام بالساحة الأمامية بمعبد الكرنك بالأقصر، وذلك بالتنسيق مع اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر والقيادات الأمينة والسياحية بالمحافظة وبحضور رجال الأزهر والكنيسة بالمحافظة، والقيادات التنفيذية والشعبية، مشيرا إلى أن الحفل سيتضمن العديد من الفقرات والعروض منها العروض الفنية والشعبية وعرض من تلاميذ الكشافة والمدارس بالمحافظة.

وأضاف السيد لــ"اليوم السابع" أن النقابة تدين التدخل الأجنبى السافر فى الشأن المصرى من بعض الدول، كما تشكر الدول العربية على وقفتها مع الشقيقة الكبرى مصر، كما دعا السائحين من مختلف دول العالم بزيارة مصر والأقصر.

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مصر 365

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