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تنظيف الثدى ضرورة للعناية بنظافتك الشخصية عقب الولادة

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تنظيف الثدى ضرورة للعناية بنظافتك الشخصية عقب الولادة تنظيف الثدى ضرورة للعناية بنظافتك الشخصية عقب الولادة

تسأل قارئة وضعت مولودى منذ أسبوع، فما هى طرق العناية الشخصية بجسمى لأسترد وضعى الطبيعى.

تحتاج الأم عقب الولادة إلى ضرورة الاهتمام بنظافتها الشخصية والإكثار من الاستحمام، حتى لا تتعرض لأى مشاكل صحية قد تؤرقها وتسبب لها المشاكل تؤثر على وضعها الصحى، ويقدم دكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد، بعض النصائح الطبية للتغلب على المشاكل المتعددة التى تقابلها المرأة عقب الولادة، قائلا: يجب على المرأة الاستحمام يوميا بعد الولادة مع تجنب الماء الساخن جدا، لأنه يؤثر على وضع الجسم بجانب ضرورة تنظيف الثدى وخاصة بالصيف، الذى يكثر تعرضه للمشاكل من عرق وميكروبات خلال فصل الصيف لذا داومى على تنظيفه جيدا حتى لا تتعرضى للمخاطر، مع الإكثار من استخدام الكريمات المرطبة مع ضرورة المداومة على الحركة، لأن الحركة تعيد للدورة الدموية طبيعتها مع الإكثار بتناول الأغذية المفيدة التى تساعد على إمداد الجسم بالعناصر الغذائية المفيدة له مع الحرص على ممارسة بعض التمارين الرياضية لإرجاع عضلة البطن كما كانت، وكثيرا من السيدات تعتقد أن فترة الولادة هى فترة تسترد فيها قوتها البدنية بالإكثار من تناول الطعام وهذا خطأ كبير، لأن تلك الفترة قد يزيد فيها جسم المرأة بشكل لا تقدر على التعامل معه لذا داومى على العناية بصحتك حتى تتجنبى المخاطر الصحية.

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مصر 365