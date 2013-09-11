ما هى مخاطر التسمم الغذائى بالبوتيولاينام؟

هناك العديد من الميكروبات التى تحدث تسمما غذائيا ومن أخطرها التسمم الغذائى بميكروب البوتيولاينام، فما هو وما هى مخاطر التعرض له وما هى الأطعمة التى يمكن أن تكون به؟

يوضح لنا الدكتور مجدى بدران، استشارى الأطفال وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة وزميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس أن التسمم الغذائى من تلك المادة خطير، و قاتل و ينتج من تناول السم المتراكم الناتج عن البكتيريا الكلوستريديام بوتيولينام.

ويشير إلى أن تلك البكتريا هى بكتيريا لا هوائية خطرة جداً وقد تم اكتشافها عام 1896, خلال انتشار حالات تسمم من السجق وعزلها من طعام سمم ثلاثة مرضى وتم سنة 1949 اكتشاف أن السم الناتج عنها يشل الوصلة التى بين الأعصاب والعضلات الهيكلية.

ويؤكد دكتور مجدى أن تلك البكتريا موجودة ليس فى الفسيخ فقط بل كل الأغذية المحفوظة خاصة، داخل عبوات محكمة الغلق يتم تناولها دون تسخين.

ويبين أن سم البوتيولاينام والذى سمى كذلك اشتقاقاً من Botulus وتعنى السجق باللاتينية يقتل هذا السم الأسماك والطيور فى البرك والمستنقعات نتيجة تسلل البكتيريا من أنسجة الحيوانات النافقة.

> و يكفى ما يعادل 1 ميكروجرام (جزء من مليون جزء من الجرام) لقتل الإنسان !!!

ويقول دكتور مجدى إن هناك سبعة أنواع من هذا السم تعمل بنفس الآلية سواء بالبلع أو الاستنشاق أو عن طريق الجروح و يصيب هذا السم النهايات العصبية المتصلة بالعضلات بالشلل.

كما يؤدى التسمم به إلى حدوث شلل فى عضلات الجسم مما يسبب ارتخاءها الجسم وفشل الجهاز التنفسى وشلل الحجاب الحاجز العضلة الرئيسية المسئولة عن التنفس.

ثم تبدأ أعراضه بعد عدة ساعات إلى 36 ساعة من تناول الفسيخ الفاسد ويبدأ الشلل فى عضلات الرأس والعنق، ثم يهبط إلى عضلات الجسم تدريجيا حتى يصل إلى القدمين, كما يسبب ازدواجا وصعوبة فى الرؤية نتيجة إصابة العضلات المحركة للعين، وصعوبة البلع نتيجة إصابة عضلات البلعوم وجفاف الفم مع صعوبة الكلام, انخفاض ضغط الدم ثم يهبط الشلل بسرعة ليشمل عضلات الكتفين، ثم الذراعين ثم الجزع ثم الفخذين ثم الساقين ثم القدمين والوفاة تحدث من شلل عضلات التنفس وهذا السم غير معد، ولكن يصيب كل من يتناوله فى كافة الأعمار بنفس الأعراض.