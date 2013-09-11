حسن شاهين: أرفض محاكمة المدنيين عسكريا لأني عانيت منها عام 2011

كتب : محمد عاشور الثلاثاء 10-09-2013 23:51

قال حسن شاهين المتحدث باسم "تمرد"، إن الحملة ترفض المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتطالب بأن يتم محاكمة المدنيين أمام قضاتهم الطبيعيين.

ولفت شاهين في تصريحات لبرنامج "الصورة الكاملة" مع الإعلامية ليليان داوود، إلى أنه يرفض ذلك لأنه تمت محاكمته عسكريا من قبل في عام 2011، بعد ثورة 25 يناير.

وأكد أن الحملة لديها انتقادات كثيرة على تعديلات الدستور التي أقرتها لجنة الخبراء، على رأسها حذف ثورة 25 يناير من الديباجة، وعدم ذكر ثورة 30 يوينو كموجة ثانية لها، كما أنها لن تتضمن نصوصا صريحة لتحقيق العدالة الاجتماعية.