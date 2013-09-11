محمد غنيم: تمثيل الأحزاب في لجنة الخمسين متوازن.. ولنا مطلق الحرية في مناقشة أي مادة

كتب : محمد عاشور الثلاثاء 10-09-2013 23:57

قال الدكتور محمد غنيم، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن التمثيل في اللجنة متوازن، مشيرا إلى أن لجنة المقترحات هامة جدا لتلقي آراء الفئات غير الممثلة.

وأضاف غنيم، خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة"، أن نسبة العمال والفلاحين لم تكن تجربة فعالة، والبديل هو إنشاء أحزاب تعبر عنها أو الانضمام لأحزاب تدافع عن مصالحهم.

وأكد أن المادة 219 من الدستور قد يتم تعديلها، لكن لن يتم اعتمادها إلا بعد المناقشة والتوافق بشأنها، وتابع: "دستور 2012 مطعون في دستوريته، والثورات تسقط الدساتير".

وأشار عضو اللجنة، أن الأعضاء لديهم حرية تامة في مناقشة أي مادة، مؤكدا أن المنتج النهائي سيكون دستورا جديدا، وأن بعض المواد الدستورية تحتاج للإسهاب في شرحها لأهميتها، وتابع: "لا مشكلة تختص بالهوية المصرية، والتيار الإسلامي له ممثلين بلجنة الخمسين".

وأوضح غنيم، أن تحديد النظام الانتخابي يجب أن يكون خارج الدستور، وينظمه القانون، ويكون وفقا للظروف التي تحدث فيها، مشددا على أن إدراك النظام الانتخابي في الدستور خطأ.

وتابع: "أعتقد استمرار حالة الطوارئ لفترة في ظل الظروف الأمنية الجارية، وموجة الإرهاب الحالية ليست الأولى، والمصريون هزموا الإرهاب في الثمانينات والتسعينات".

واختتم: "على المصريين التحلي بالصبر، وعلى الحكومة أن تطالب بالعمل".