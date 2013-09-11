"الأعلى للصحافة" يقرر تشكيل لجنة لصياغة مواد الصحافة في الدستور

كتب : محمد أبوضيف منذ 21 دقيقة

قرر المجلس الأعلى للصحافة برئاسة جلال عارف، تشكيل لجنة مشتركة من هيئتي مكتبه ومكتب نقابة الصحفيين، بمعاونة محمود كبيش عضو المجلس وأستاذ القانون؛ لصياغة المقترحات النهائية بشأن مواد الصحافة في الدستور الجديد، تمهيدا لرفعها للجنة الخمسين.

وقال أسامة أيوب الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن المجلس اعتبر أن جميع رؤساء مجالس الصحف القومية الثمانية انتهت مددهم من الثالث من يوليو الماضي، وفقا لقرار تعيينهم من قبل مجلس الشورى لمدة أربع سنوات بدأت من 2009.

وأشار إلى أن المجلس قرر أن يدير المؤسسات بشكل مؤقت لحين التجديد لبعض رؤساء المجالس أو اختيار رؤساء جدد، مضيفا أنهم قرروا قبول تفويض عمر سامي كرئيس مؤقت لمجلس إدارة "الأهرام" بدلا من ممدوح الولي.