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تغريم قرية سياحية في الغردقة ربع مليون دولار بسبب ردم الشاطئ

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تغريم قرية سياحية في الغردقة ربع مليون دولار بسبب ردم الشاطئ تغريم قرية سياحية في الغردقة ربع مليون دولار بسبب ردم الشاطئ

كتب : صلاح عبدالله منذ 21 دقيقة

قرر جهاز شؤون البيئة بالبحر الأحمر تغريم قرية سياحية شمال الغردقة 257 ألف دولار أو ما يعادل المبلغ بالجنيه، بعد قيامها بإتلاف البيئة البحرية بردم شاطئ البحر داخل محمية الجزر الشمالية.

وكان جهاز شؤون البيئة ومحميات البحر الأحمر تلقى إخطارا يفيد قيام قرية سياحية شمال الغردقة بمنطقة الأحياء، بردم مساحة كبيرة من شاطئ البحر.

تم تشكيل لجنة فنية من محميات البحر الأحمر والإدارة العامة لشؤون البيئة وفرع جهاز شؤون البيئة، لتقدير مساحات الردم التي تمت بالبحر والأضرار التي لحقت بالبيئة البحرية، وتبين أن أعمال الردم أدت لتعكير مساحة ستة آلاف متر من مياه البحر بمنطقة المد والجزر، وتغيير طبيعة الشاطئ.

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