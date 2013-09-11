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بالفيديو والصور.. آبل تكشف الستار عن آيفون 5 S وآيفون 5 C

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بالفيديو والصور.. آبل تكشف الستار عن آيفون 5 S وآيفون 5 C بالفيديو والصور.. آبل تكشف الستار عن آيفون 5 S وآيفون 5 C

كشفت شركة آبل الأمريكية فى مؤتمر صحفى، الثلاثاء، فى مقرها بولاية كاليفورنيا عن آيفون 5 S وآيفون 5 C ويتميز آيفون 5 S الذى سيحل محل آيفون 5 بمعالج جديد تصنعه آبل وتطلق عليه A7، يتمتع بقدرات معالجة عالية، حيث تم التأكيد رسميا تقنية التعرف على البصمات Fingerprint Scanner فى الهاتف بالإضافة إلى معالج آبل الجديد الرائع Apple A7، حيث سيكون أول معالج x64 فى العالم بالإضافة إلى رقاقة M7 الخارقة التى تعطى أعلى أداء للجهاز وسيعمل بالطبع بنظام iOS7 الجديد.

أما عن الكاميرا فسيحمل الهاتف كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل مثل المتواجدة فى هاتف iPhone 5C وبتقنية iShight وليس كما كان متوقعا 10 أو 12 ميجابكسل بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية 2 جيجابايت وذاكرة داخلية 16 و32 و64 جيجابايت وسيكون متوفرا بسعر 199 دولارا لإصدار 16 جيجابايت و299 دولارا لإصدار 32 جيجابايت و399 دولارا لإصدار 64 جيجابايت مع عقد لمدة سنتين وسيكون متاحا فى حوالى 100 دولة حول العالم وستبدأ عملية الطلب المسبق على الهاتف بدءا من 13 سبتمبر الجارى وسيتم الشحن فى 20 سبتمبر ولكنه لا يختلف من حيث الشكل والحجم عن آيفون 5.

وسيطرح آيفون 5 S فى الأسواق بثلاثة ألوان هى الفضى والرمادى الغامق واللون الذهبى. سيطرح آيفون 5 S فى أسواق الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا وآسيا وأستراليا فى العشرين من هذا الشهر بالأسعار ذاتها 650 و750 و850 دولارا اعتمادا على سعة الجهاز التى لم تتغير أيضا.

أما بالنسبة لآيفون 5 C فهو مطابق من حيث المواصفات لآيفون 5، لكنه يختلف عنه بالشكل والمظهر. فالآيفون الجديد مصنوع من البلاستيك المقاوم للصدمات. وستطرحه آبل فى السوق فى العشرين من هذا الشهر، ويحتوى آيفون 5 C على معالج A6 وهو ذاته الموجود فى آيفون 5.

ولم تشر الشركة إلى سعره عند طرحه فى الأسواق

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