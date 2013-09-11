"روحاني": الفترة الزمنية لمعالجة الملف النووي ليست بلا حدود

كتب : أ ف ب الثلاثاء 10-09-2013 23:07

نبه الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم، القوى الكبرى إلى أن الفترة الزمنية لمعالجة ملف البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل ليست "بلا حدود".

وقال روحاني في مقابلة مباشرة مع التلفزيون الإيراني العام، إن "الوقت لمعالجة المشكلة النووية لن يكون بلا حدود"، مضيفا "على العالم أن يفيد من هذه المرحلة ومن الفرصة التي منحتها أمتي عبر انتخابي".

وتابع روحاني أن "أحد حقوق إيران هو تخصيب اليورانيوم على أراضيها، ولكن مع الالتفات إلى القانون الدولي، بحيث يكون الأمر بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعبر مواصلة تبني أهداف سلمية"، مشيرا إلى أن "العزم الضروري متوافر لدى إدارتي لمعالجة المسألة النووية التي ينبغي أن تنتهي بنتيجة يكسب فيها الجانبان"، وكرر "نحن مستعدون لمعالجة المشكلات المرتبطة بالنووي خطوة تلو أخرى".