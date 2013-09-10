الكويت ترحب بالمبادرة الأممية لوضع حد لتجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة

كونا - رحبت الكويت أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمبادرة الممثل الخاص للسكرتير العام للامم المتحدة المعني بالأطفال والصراعات المسلحة ليلى رزوقي لوضع حد لتجنيد واستخدام الأطفال من قبل قوات الأمن الحكومية في النزاعات المسلحة بحلول العام 2016.

>وأضاف السكرتير الثالث بوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة حيدر صادق أبوالحسن في كلمة الكويت أمام الدورة الـ24 للمجلس أن الكويت تشاطر ممثلة السكرتير العام قلقها من تزايد النزاعات المسلحة حول العالم ما يؤدي بدوره إلى زيادة انتهاك حقوق الأطفال وبالتالي اشراكهم في النزاعات المسلحة.

>وأوضح أبو الحسن «أن الكويت ترفض هذه الممارسات التي تنتهك طبيعة الطفل وتدعو جميع الأطراف ذات الصلة إلى الإسراع في إنقاذ أولئك الأطفال المغرر بهم وإعادة تأهيلهم نفسيا وجسديا ومعاقبة كل من تسول له نفسه باستغلالهم في هذا المجال».

>وشدد على أن «الفئات الهشة في المجتمع وبالأخص الأطفال تحتاج إلى تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل حمايتها من خطر انتهاك حقوقها ولا يأتي هذا إلا مع وجود تشريعات وطنية سليمة وإرادة سياسية قوية».

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