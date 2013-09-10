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«الدفاع» تتنازل لـ «السكنية» عن أراضٍ في المطلاع وغرب «عبدالله المبارك»

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«الدفاع» تتنازل لـ «السكنية» عن أراضٍ في المطلاع وغرب «عبدالله المبارك» «الدفاع» تتنازل لـ «السكنية» عن أراضٍ في المطلاع وغرب «عبدالله المبارك»
أعلنت وزارة الدفاع ان نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح أبدى استعداد الوزارة للمساهمة في معالجة القضية الاسكانية في البلاد، من خلال تنازلها عن أراض خاصة بها لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
> وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس ان الاراضي التي أبدت الوزارة استعدادها للتنازل عنها تقع في منطقتي المطلاع وغرب عبدالله المبارك، على أن يخصص جزء من المشروعات السكنية المقترحة لمنتسبي الجيش الكويتي.
> وأضافت ان الموافقة المبدئية على ذلك جاءت عقب لقاء الشيخ خالد الجراح مع وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الاذينة، بتكليف من سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بضرورة البحث في جميع البدائل لانجاز المشروعات الاسكانية للمواطنين في السنوات القليلة المقبلة. وذكرت «الدفاع» انها ووزارة الدولة لشؤون الاسكان ستوقعان مذكرة تفاهم للمشروع لاختيار الموقع الملائم للمشاريع الاسكانية المنتظرة، مبينة ان هناك عددا من الخيارات لدى «الدفاع» بالنسبة للاراضي الممكن تخصيصها لمؤسسة الرعاية السكنية.
> ونقل البيان عن الجراح تأكيده حرص القيادة السياسية على تطوير المؤسسة العسكرية في مختلف المجالات، لتهيئة واعداد العسكريين، بما يضمن رفع معنوياتهم وكفاءتهم القتالية، لاسيما ان الجوانب النفسية والاجتماعية تلعب دورا كبيرا في زيادة مستوى الكفاءة.

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