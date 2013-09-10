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مدير «التطبيقي» يعترف: نعم هناك أخطاء في القبول

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مدير «التطبيقي» يعترف: نعم هناك أخطاء في القبول مدير «التطبيقي» يعترف: نعم هناك أخطاء في القبول

| كتب محمد نزال |


> اعترف مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور عبد الرزاق النفيسي بوجود أخطاء في إعلان القبول الذي تم من قبل عمادة القبول بالهيئة، مؤكدا أن «هناك أخطاء من قبل الطلبة وأخرى من قبل الهيئة».
> وقال النفيسي في مؤتمر صحافي عقده امس «نعترف بأخطائنا ونتحملها»، معلنا أنه بعد الاجتماع مع وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف «قررنا تشكيل لجنة برئاسة مساعد عميد القبول حسن المطيري وعضوية فريق عمل من المتخصصين يعملون ليل نهار على مدار 24 ساعة حتى غد الخميس للخروج بتقرير بعد مراجعة جميع الأسماء، حيث سيتم وضع حل لكل فئة حسب المشكلة، كما تم اعفاء عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد الأنصاري من منصبه».
> وأكد النفيسي «نستطيع اعلان أسماء المقبولين قبل جامعة الكويت، ولكننا لا نريد ذلك كي لا نسبب ربكة للطلبة في القبول، بل ننتظر انتهاء جميع المؤسسات من قبول الطلبة لتكون (التطبيقي) الملجأ الآمن للطلبة».
> وعلق النفيسي على احصائية تفيد بوجود 604 طلاب لم يدخلوا بياناتهم في النظام قائلا «لو كنت عميد القبول لاتصلت بهم وأخبرتهم بأنهم لم يدخلوا بياناتهم وعليهم إضافتها ولا أترك الامر دون تدخل».
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