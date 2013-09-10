أخبار عاجلة

رئيس الوزراء الصربي يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة -
7 تصريحات X 24 ساعة -
مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي -
مساء الأنوار: سليماني كوليبالي .. معشوق جماهير الأهلي الجديد -
حول العالم في 24 ساعة -
أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام بالأقصر (صور) -
نيمار يحقق رقما قياسيا جديدا مع برشلونة -
مساء dmc - د/ عبد المنعم المشاط: الوضع الإقليمي يحتم على الولايات المتحدة أن تبحث عن شريك قوي -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتغزل في كيان نادي الزمالك ويرد بقوة على الشائعات الموجهة له -
مساء الأنوار: تعرف على تفاصيل رحلة إيناسيو "المدير الفني الجديد للزمالك" إلى القاهرة وموعد الوصول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مصر والجزائر والأردن يحملون اللواء العربي في صراع الوصول للبرازيل

Google+ Print
مصر والجزائر والأردن يحملون اللواء العربي في صراع الوصول للبرازيل مصر والجزائر والأردن يحملون اللواء العربي في صراع الوصول للبرازيل

خرجت كل المنتخبات العربية من تصفيات كأس العالم في قارتي آسيا وإفريقيا، وبقيت الأمال معلقة بثلاثة منتخبات فقط للوصول للبرازيل 2014.

فقد وصلت والجزائر والأردن للمراحل الحاسمة من تصفيات المونديال في قارتي إفريقيا وآسيا.

ويستعرض FilGoal.com أبرز ملامح وصول المنتخبات العربية للمرحلة الحاسمة..

- في إفريقيا، تأهلت الجزائر ومصر للمرحلة الحاسمة، فقد جاء الأخضر في صدارة المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة، وهو في التصنيف الأول.

- بينما احتلت مصر صدارة المجموعة السابعة في التصفيات قبل الدور النهائي، وهي تصنيف ثاني حتى الآن.

- تقترب مصر من مواجهة أحد منتخبات كوت ديفوار، غانا، نيجيريا، الجزائر، والرأس الأخضر.

- بينما قد تواجه الجزائر منتخبات مصر، الكاميرون، السنغال، بوركينا فاسو، إثيوبيا.

- في آسيا، حلت الأردن ثالثا في المجموعة الثانية التي تصدرتها اليابان ثم أستراليا، بينما المجموعة الأولى حل فيها منتخبي إيران وكوريا الجنوبية في المقدمة ثم أوزباكستان.

- واجهت الأردن منتخب أوزباكستان ثالث المجموعة الأولى ذهابا وإيابا وعبرت بركلات الترجيح وتتأهل للملحق العالمي وتواجه خامس أمريكا الجنوبية.

- وقد تواجه الأردن منتخب أوروجواي، أو الإكوادور أو تشيلي أو فنزويلا.

- بينما شهدت التصفيات الإفريقية والأسيوية خروج مفاجيء للسعودية، الكويت من آسيا، بينما القارة السمراء خرج منها تونس والمغرب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: لم يتم دعوة الرئيس المصري في عهد أوباما للبيت الأبيض

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: لم يتم دعوة الرئيس المصري في عهد أوباما للبيت الأبيض

مساء الأنوار: مداخلة محمد عبد السلام - رئيس مصر للمقاصة عقب الفوز على الإسماعيلي

مساء الأنوار: مداخلة محمد عبد السلام - رئيس مصر للمقاصة عقب الفوز على الإسماعيلي

مساء الأنوار: مداخلة سمير حلبية - رئيس النادي المصري عقب الفوز على إنبي

مساء الأنوار: مداخلة سمير حلبية - رئيس النادي المصري عقب الفوز على إنبي

مساء الأنوار: إيهاب جلال .. مورينيو الدوري المصري

مساء الأنوار: إيهاب جلال .. مورينيو الدوري المصري