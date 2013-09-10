مصر والجزائر والأردن يحملون اللواء العربي في صراع الوصول للبرازيل

خرجت كل المنتخبات العربية من تصفيات كأس العالم في قارتي آسيا وإفريقيا، وبقيت الأمال معلقة بثلاثة منتخبات فقط للوصول للبرازيل 2014.

فقد وصلت مصر والجزائر والأردن للمراحل الحاسمة من تصفيات المونديال في قارتي إفريقيا وآسيا.

ويستعرض FilGoal.com أبرز ملامح وصول المنتخبات العربية للمرحلة الحاسمة..

- في إفريقيا، تأهلت الجزائر ومصر للمرحلة الحاسمة، فقد جاء الأخضر في صدارة المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة، وهو في التصنيف الأول.

- بينما احتلت مصر صدارة المجموعة السابعة في التصفيات قبل الدور النهائي، وهي تصنيف ثاني حتى الآن.

- تقترب مصر من مواجهة أحد منتخبات كوت ديفوار، غانا، نيجيريا، الجزائر، والرأس الأخضر.

- بينما قد تواجه الجزائر منتخبات مصر، الكاميرون، السنغال، بوركينا فاسو، إثيوبيا.

- في آسيا، حلت الأردن ثالثا في المجموعة الثانية التي تصدرتها اليابان ثم أستراليا، بينما المجموعة الأولى حل فيها منتخبي إيران وكوريا الجنوبية في المقدمة ثم أوزباكستان.

- واجهت الأردن منتخب أوزباكستان ثالث المجموعة الأولى ذهابا وإيابا وعبرت بركلات الترجيح وتتأهل للملحق العالمي وتواجه خامس أمريكا الجنوبية.

- وقد تواجه الأردن منتخب أوروجواي، أو الإكوادور أو تشيلي أو فنزويلا.

- بينما شهدت التصفيات الإفريقية والأسيوية خروج مفاجيء للسعودية، الكويت من آسيا، بينما القارة السمراء خرج منها تونس والمغرب.