اتحاد الجمعيات يطالب بتحويل مقار الإخوان والوطنى لمنشآت حكومية

طالب المستشار أحمد الفضالى عضو مجلس الإدارة المنتخب للاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو اللجنة القانونية بها، الحكومة بتحويل مقار الحزب الوطنى المنحل ومقار جمعية الإخوان المسلمين بعد حلها رسمياً إلى مقرات تخصص لإدارة شئون البلاد أو مقرات تابعة لجمعيات ومؤسسات خدمية تنتج خدمات ملموسة للمواطن البسيط.

وأضاف " الفضالى " فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، "المقرات مغلقة الآن ولم ينتفع بها مما يمثل عبء على الدولة يمكن استخدامه، ومن مصلحتنا أن تستخدم تلك المقار لجهات حكومية مثل إنشاء وحدات محلية بها أو مستوصفات طبية أو جمعيات خاصة بالمرأة وأطفال الشوارع أو المكفوفين.