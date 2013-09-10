"التخطيط" تعتمد ميزانية لدعم المبادارات الشعبية والمجتمعية

الدكتور أشرف العربي يطالب القوى الثورية والشبابية بالرقابة على أداء الحكومة

كتب : محمد الدعدع الثلاثاء 10-09-2013 22:23

كشف الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، أن الوزارة تتبنى خطة لدعم المبادارات المجتمعية، وستعتمد ميزانية خاصة بها، وترحب بتلقي المقترحات والأطروحات من القوى الشبابية والثورية للوقوف على المشاكل الاقتصادية والعمل على حلها.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بطارق الخولي المتحدث الإعلامي السابق لحركة شباب 6 أبريل، وممثلين عن حزب 6 أبريل (تحت التأسيس)؛ لاستعراض خطة تحفيز الاقتصاد التي أقرتها حكومة الدكتور حازم الببلاوي، والتي تمتد من 6 إلى 9 شهور، عبر ضخ استثمارات بقيمة 22.3 مليار جنيه.

وقال العربي: "نتمنى من كافة القوى الثورية والشبابية ممارسة دور رقابي على أداء الحكومة، يكون ضامنا لتنفيذ الخطة الإصلاحية"، مشيرا إلى استعداد الوزارة لتلقي مبادرات تلك القوى، وأنه سيبحث إيجاد آلية لعقد اجتماعات دورية معها، مشددا على أهمية العمل على الارتقاء بمعدلات التنمية لتصل إلى 3.5%، للحد من تفاقم مشكلة البطالة.