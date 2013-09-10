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"المصريين الأحرار" يستقبل وفد حزب الشعب التركي المعارض.. وسعيد يؤكد على "عمق العلاقات بين البلدين"

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"المصريين الأحرار" يستقبل وفد حزب الشعب التركي المعارض.. وسعيد يؤكد على "عمق العلاقات بين البلدين" "المصريين الأحرار" يستقبل وفد حزب الشعب التركي المعارض.. وسعيد يؤكد على "عمق العلاقات بين البلدين"

كتب : محمد عبدالوهاب منذ 54 دقيقة

استقبل الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، وفد حزب الشعب التركي المعارض، بمقر الحزب، مساء اليوم، برئاسة نائب رئيس الحزب فاروق أوغلو، لبحث تدعيم العلاقات المصرية التركية والتأكيد على عمق العلاقات بين الشعبين المصرى والتركى، وأن الخلافات الحالية بين البلدين بسبب موقف التركية وحكومة رجب طيب أردوغان الداعمة لجماعة الإخوان المسلمين وتكرار تدخلها فى الشأن الداخلى المصرى وليست بين الشعبين.

وقد التقى الوفد التركى عدد من قيادات المصريين الأحرار، كان على رأسهم رئيس الحزب، وعمرو سليمان نائب رئيس الحزب للعلاقات الدولية فى لقاء استمر قرابة الساعتين.

من جانبه شدد "سعيد" على عمق ومتانة العلاقات بين الشعبيين المصري والتركي بصرف النظر عن موقف الحكومة التركية الحالية من الثورة المصرية.

وأضاف أنه تم وضع خارطة طريق لتحقيق الديموقراطية في تبدأ بكتابة دستور لدولة مدنية ديموقراطية وينتهي بالإنتخابات البرلمانية والرئاسية.

من جانبه، قال فاروق أوغلو إن حزب الشعب لم يأت إلى مصر ممثلا للمعارضة التركية فحسب ولكن ممثلاً للشعب التركي بهدف للتأكيد عمق العلاقات التاريخية بين الشعبيين المصري والتركي.

وأضاف رئيس الوفد التركى أن مستقبل مصر يحدده المصريون أنفسهم دونما تدخل من الآخرين، وأن المشكلات الحالية بين مصر وتركيا هى فقط بين الحكومات بسبب موقف حكومة حزب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وليست تعبيرا عن موقف شعبى تركى.

كما أعرب عن ثقته فى اجتياز مصر لهذه المرحلة والوصول للديمقراطية، وسيكون ذلك بمثابة نجاح ليس لمصر وحدها ولكن لكل شعوب المنطقة.

كما تطرق اللقاء إلى مستقبل العلاقات بين مصر وتركيا في كافة المجالات وبخاصة الاستثمارات والسياحة وسبل دعم وتوسيع علاقات التعاون بين البلدين.

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