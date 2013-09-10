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رئيس "السكك الحديدية": الأمن لم يحدد موعدا لعودة حركة القطارات

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رئيس "السكك الحديدية": الأمن لم يحدد موعدا لعودة حركة القطارات رئيس "السكك الحديدية": الأمن لم يحدد موعدا لعودة حركة القطارات

كتب : محمد عاشور منذ 45 دقيقة

قال حسين زكريا رئيس هيئة السكة الحديدية، إن حركة القطارات متوقفة جزئيا من وإلى القاهرة، وميعاد عودتها مرتبط بالعامل الأمني.

وأضاف زكريا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، أن أجهزة الأمن لم تحدد موعدا محددا لعودة حركة القطارات، موضحا أن الحركة متوقفة فقط من وإلى القاهرة، وبين السويس والإسماعيلية، لكنها منتظمة في باقي الخطوط بصورة طبيعية.

وأشار إلى أن مليون ونصف المليون مواطن يستخدمون السكك الحديدية يوميا، تحتل القاهرة نسبة 60% من حركة التنقلات، لافتا إلى أن الهيئة تستغل فترة التوقف وتقوم بعمل صيانة للقطارات والخطوط.

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