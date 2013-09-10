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قرارات ندب بـ «التطبيقي»

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قرارات ندب بـ «التطبيقي» قرارات ندب بـ «التطبيقي»
اصدر مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور عبدالرزاق النفيسي قرارات تقضي بندب كل من م.محمد عبداللطيف العبيد للقيام بأعمال مدير معهد التدريب الانشائي وذلك اعتبارا من بداية الفصل التدريبي الأول 2013/2014 ولمدة فصل تدريبي واحد واعتماد ندب وائل مساعد حمادة للقيام بأعمال رئيس مكتب التدريب الميداني ومتابعة الخريجين بمعهد التمريض حتى نهاية العام التدريبي 2012/2013.

كما اصدر د.النفيسي قرارا آخر يقضي بندب نجم عبدالله الرومي للقيام بأعمال رئيس مكتب التدريب الميداني بمعهد السياحة والتجميل والأزياء اعتبارا من بداية الفصل التدريبي الأول 2013/2014 ولمدة عام وندب حمد فهد العجمي للعمل رئيسا لمكتب الجودة بمعهد السياحة والتجميل والأزياء وذلك لمدة عام بالاضافة إلى ندب منصور علي محمد بوظيفة رئيس لقسم المواد العامة بمعهد السياحة والتجميل والازياء وذلك لمدة عام.

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