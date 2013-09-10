الإضاءة المتطورة توفر أكثر من 50% من الأموال والطاقات

حمد العنزي

أقامت شركة «بيكتو برسيسا» BEKTO PRECISA البوسنية المتخصصة في قطاع الصناعات الدقيقة والإضاءة والكهرباء ورشة عمل واستعراض لمنتجاتها حول أحدث تقنيات الإنارة بتقنيات الـ LED والعدادات، بحضور ممثلي وزارة الكهرباء والماء وفي مقدمتهم مدير إدارة إنارة الشوارع في الوزارة.

وتركت ورشة العمل انطباعا جيدا لدى مسؤولي وزارة الكهرباء، حيث اعجبوا بما تم تقديمه من خبرات في هذا المجال، لاسيما ان الشركة تمكنت في السنوات الماضية من حفر اسم مميز لها في هذا المجال على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط.

وكشف المستشار التجاري لمجموعة بوخمسين القابضة د.شفيق التميمي عن خطة الشركة من أجل التواصل مع مؤسسات الدولة المختلفة لعرض خدماتها في تطوير قطاع الإنارة وتحسين وتوفير استهلاك الكهرباء محليا، لاسيما ان الشركة تركت انطباعا ممتازا لوزارات الدولة مثل وزارة التجارة والصناعة وكذلك الأشغال.

وأكد التميمي ان استخدام تقنيات الإضاءة المتطورة في الكويت سيوفر عليها أكثر من 50% من الأموال والطاقات التي يتم استنفادها حاليا من أجل توليد الكهرباء في مجالات الإنارة، مشيرا الى ضرورة تبني مثل هذه المنتجات التي تحافظ على البيئة وتخفف من الانبعاثات الحرارية والضارة بالبيئة انصياعا لقرارات معاهدة «كيوتو» في اليابان بشأن تقليل اثر المحروقات على البيئة والتي وافقت عليها 180 دولة.

بدوره، أكد سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى الكويت سناهيد بريستريتش أن هذا الحدث الذي تستضيفه وترعاه مجموعة «بوخمسين القابضة»، والتي قامت بدعوة السفارة اليه، يمثل دفعة قوية من أجل توطيد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية الذي تسعى الدولتان الى تحقيقه.