الببلاوي يرأس غدا اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد

يرأس الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس المحافظين غدا الأربعاء لبحث عدد من التقارير المهمة المتعلقة بالمحافظات خلال المرحلة الحالية أهمها الموقف الأمنيى وسبل التقدم فى استقرار الحياة الأمنية، وكذلك دفع العمل الاقتصادي بالمحافظات المختلفة وتوفير السلع الأساسية.

ويركز اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد على متابعة استعدادات المحافظات للعام الدراسي الجديد الذي يبدأ 21 سبتمبر الحالي وسبل تنفيذ منظومة النظافة التي تم إقرارها، والعمل على توفير الاعتمادات اللازمة لها بهدف تحقيق إنجاز ملموس يشعر به المواطن على ارض الواقع الى جانب العمل على عودة الانضباط للشارع.

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