كيف يمكن تجنب التلوث الناجم عن عدم تعقيم زجاجة الرضاعة؟

ترغب الأم منذ ولادة الطفل فى رعايته رعاية صحيحة، وتوفير أقصى درجات الحماية له إلا أنها قد تقوم ببعض الأفعال الخاطئة التى تضر جنينها وتسبب له مجموعة من الأمراض، وهذا ما يوضحه دكتور عماد شكرى إستشارى طب الأطفال قائلا الطفل يعانى فى عامه الأول من مناعة ضعيفة تجعله أكثر قابلية للتأثر بالأمراض عن غيره، ومن أهم الأمراض التى يعانى منها الطفل فى عامه الأول هى النزلات المعوية ويحدث ذلك بالرغم من اهتمام الأم الزائد بنظافته الشخصية، إلا أنها قد لا تهتم بنظافة الزجاجة التى يقوم بالرضاعة منها، وهنا يحتاج الأمر منها إلى الاهتمام بتعقيمها وذلك بوضعها على النار فى ماء ليغلى لمدة 10 دقائق حتى تتمكن من التخلص من أى مشاكل أو اضطرابات قد تتعرض لها وبعد انتهاء الطفل من الرضاعة، يجب الإسراع فى تنظيف الزجاجة حتى لا تتكاثر البكتيريا داخل الزجاجة وتسبب العديد من الأضرار التى قد يعجز الطفل عن مواجهتها وكثيرا من الأمهات تقوم بفعل شىء خاطىء وهى قيامها بوضع فم الزجاجة فى فمها لتتأكد من عدم سخونة اللبن، وهذا خطأ كبير لأن الطفل يتعرض لسلسلة كبيرة من الميكروبات التى لا يقدر على مواجهاتها بسبب سنه الصغيرة وكثيرا من الأمهات يقمن بذلك دون دراية منهن بخطورة ذلك الأمر.