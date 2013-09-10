قيادى بـ"الإنقاذ": لقاءات المسلمانى همزة الوصل بين الرئاسة والجبهة

قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، والقيادى بجبهة الإنقاذ، إن همزة الوصل الوحيدة التى جمعت بين الرئاسة وأغلب الأحزاب المصرية، كانت لقاءات أحمد المسلمانى المستشار الإعلامى للرئيس المؤقت عدلى منصور.

> وأضاف عبد العال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المسلمانى استمع جيدًا إلى مطالب الأحزاب فى جولته التشاورية، كما وعدها بلقاء يجمع بين الأحزاب والقوى السياسية المختلفة برئيس الجمهورية.

> وحول ما إن كانت الجبهة تتواصل مع أعضائها الذين تم اختيارهم ضمن مؤسسة الرئاسة أو الحكومة، أكد عبد العال أنه لم يكن من بين أعضاء الجبهة داخل الرئاسة سوى الدكتور البرادعى، إلا أنه لم يكن على اتصال بهم منذ أن تولى المنصب، بالإضافة إلى أن الممثلين فى الحكومة من الجبهة قاموا بتجميد عضويتهم وليسوا على تواصل بالجبهة أو أحزابها.