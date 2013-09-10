البابا تواضروس يقرر بناء مزار لـلقديس أثناسيوس الرسولى بالكاتدرائية

أصدر البابا تواضروس الثانى تعليماته ببناء مزار خاص بالبابا أثناسيوس الرسولى، أحد أبرز القديسين والباباوات الذين ترأسوا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والملقب بـ" حامى الإيمان"، على أن يكون موقع المزار بكنيسة السيدة العذراء والأنبا بيشوى المتواجدة أسفل الكاتدارئية، وتم تكليف كل من المهندس مجدى نجيب والمهندس جوزيف نجيب لتجهيز المزار.

يذكر أن البابا أثناسيوس هو البابا الـــ20 فى تاريخ الباباوات بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وولد فى مدينة الإسكندرية سنة 256 م.

وقد ولد هذا الأب من أبوين وثنيين، ولما مات والده أتت به أمه إلى البابا إلكسندروس فعلمهما أصول الدين المسيحى وعمدهما ففرقا كل مالهما على المساكين ومكثا عند البابا البطريرك، ورسمه البابا شماساً وجعله سكرتيراً خاصاً له، واختير للبطريركية فى 8 بشنس سنة 44 للشهداء، وفق تقويم الشهداء بالكنيسة القبطية، بعد نياحة البابا إلكسندروس، وانفرد مع القديس أنطونيوس أب الرهبان وتعلم منه النسك، وبعد أن صار بابا رسم لإثيوبيا أول مطران لها وهو الأنبا سلامة، ونُفى عن كرسيه خمس مرات.

وحارب القديس أثناسيوس العديد من البدع والهرطقات داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكتب كتباً عدة لمواجهة بدعة الأريوسيين، وكان أول بابا يلبس زى الرهبنة من يد القديس الأنبا أنطونيوس.