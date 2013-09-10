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المشرف على مكتب التنسيق: التحويلات بين الكليات ستكون فى حدود 10%

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المشرف على مكتب التنسيق: التحويلات بين الكليات ستكون فى حدود 10% المشرف على مكتب التنسيق: التحويلات بين الكليات ستكون فى حدود 10%

قال الدكتور أحمد فرحات، المشرف العام على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالى، إن نسبة التحويلات للطلاب خريجى الثانوية العامة بين الكليات ستكون بنسبة 10%، موضحاً أنه عند فتح باب التحويلات فوجئنا بأن هناك أعداد كبيرة تقدمت للتحويل، وتم تحديد الحد الأقصى 20%، ولم يتم الالتزام بها فى الكليات التى بها انتساب.

وأضاف فرحات خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن هناك 60241 طالبا تقدموا للتحويلات، وأن هناك 1631 طالبا تقدموا بإلغاء رغبات تحويلاتهم قبل الانتهاء من موعد التحويلات، مشيرا إلى أن هناك 246 طالبا جاءتهم زيادة فى الدرجات، وسيتم فتح الباب لهم للتحويل لكليات أعلى.

ولفت المشرف العام على مكتب التنسيق بالتعليم العالى إلى أن 252 طالبا قدموا طلبات غير مطابقة للشروط، مشيرا إلى أن من حولوا عددهم 37681 طالبا أى بنسبة 62.5%، وأن 20231 طالبا ردت تحويلاتهم بنسبة 34%.

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