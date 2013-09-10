أخبار عاجلة

رئيس الوزراء الصربي يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة -
7 تصريحات X 24 ساعة -
مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي -
مساء الأنوار: سليماني كوليبالي .. معشوق جماهير الأهلي الجديد -
حول العالم في 24 ساعة -
أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام بالأقصر (صور) -
نيمار يحقق رقما قياسيا جديدا مع برشلونة -
مساء dmc - د/ عبد المنعم المشاط: الوضع الإقليمي يحتم على الولايات المتحدة أن تبحث عن شريك قوي -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتغزل في كيان نادي الزمالك ويرد بقوة على الشائعات الموجهة له -
مساء الأنوار: تعرف على تفاصيل رحلة إيناسيو "المدير الفني الجديد للزمالك" إلى القاهرة وموعد الوصول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. DMC

أصحاب المصانع يشترطون خفض "التأمينات" للموافقة على الحد الأدنى للأجور

Google+ Print
أصحاب المصانع يشترطون خفض "التأمينات" للموافقة على الحد الأدنى للأجور أصحاب المصانع يشترطون خفض "التأمينات" للموافقة على الحد الأدنى للأجور
رئيس اتحاد الصناعات: لا مانع في تطبيق الحد الأدنى للأجور ولكن بعد دراسات قطاعية

كتب : صالح إبراهيم الثلاثاء 10-09-2013 18:34

اشترط أصحاب المصانع على ، اتخاذ عدة خطوات قبل إقرار الحد الأدنى للأجور المقرر تطبيقه، من بينها أن يشمل الحد الأدنى كافة العاملين بالدولة، وخفض نسبة التأمينات إلى 20% من إجمالي الراتب.

وطالب محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، خلال لقائه وزير القوى العاملة كمال أبوعيطة، بأن يتضمن الحد الأدنى للأجور كافة ما يتقضاه العامل من حوافز وبدل الانتقال والسكن والتأمين الصحي والمزايا الأخرى التي يحصل عليها للتخفيف من الأعباء على الصناعة.

كما طالب السويدي تحديد رواتب المتدربين أو من يدخل سوق العمل لأول مرة بنظام المكافأة مع الأخذ في الاعتبار عند وضع الحد الأدنى للأجور تنافسية الصناعة المصرية مع الصناعة في الدول الأخرى التي تتميز بانخفاض الأجور كما في دول جنوب شرق أسيا التي يتراوح أجر العامل بها ما بين 70 إلى 80 دولارا، وفقا لرئيس الاتحاد.

وقال السويدي، إن الاتحاد لا يمانع في تطبيق الحد الأدنى للأجور لكونه مبدأ اقتصاديا هاما وضروريا لتحقيق الاستقرار للعمال، مستدركا "ولكن تطبيقه يحتاج إلى دراسات متأنية تراعي العوامل الاجتماعية والاقتصادية مع ضرورة قيام الدولة بدورها في الحفاظ على الكيانات الصناعية وحقوق العمال".

وأوضح، خلال الاجتماع، أن القطاع الصناعي ليس لديه مشكلة مع الأجور، مشيرا إلى أنه من أعلى القطاعات التي تعطي أجورا في الدولة ولا يمانع في تطبيق الحد الأدنى، ولكن تطبيقه يحتاج إلى دراسه وافية لأنه يحتوي على الكثير من التفاصيل، مطالبا الحكومة بعمل دراسات قطاعية حتى لا يؤثر تطبيق الحد الأدنى على قطاعات مثل السياحة والتجارة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول