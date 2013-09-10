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مصر ترحب بالمبادرات والمشروعات التي أطلقتها الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط

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مصر ترحب بالمبادرات والمشروعات التي أطلقتها الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط مصر ترحب بالمبادرات والمشروعات التي أطلقتها الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط

كتب : أ ش أ الثلاثاء 10-09-2013 20:28

أعرب السفير أبو بكر حفني نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، عن ترحيب بالمبادرات والمشروعات التي أطلقتها الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط.

وأوضح السفير أبو بكر حفني، في بيان لوزارة الخارجية اليوم، أن الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط قد أعلنت عن قيامها بإطلاق عدداً من المشروعات والمبادرات الجديدة، منها على سبيل المثال "المبادرة المتوسطية للتوظيف"، حيث تبحث الأمانة في الوقت الحالي مع عدد من المؤسسات المصرية سبل تنفيذ مشروعات في إطار هذه المبادرة تهدف إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب، بالإضافة إلى مشروعات مقترحة في مجال الطاقة المتجددة ستساعد على نقل التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال إلى مصر وتوفير مصادر جديدة لتوليد الطاقة النظيفة.

وأشار حفني إلى أن تصريحات فتح الله السجلماسى أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط، تأتي في إطار دعم أمانة الاتحاد لجهود مصر في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلبية طموحات الشعب المصري خاصة وأن مصر كان لها دوراً أساسياً في إنشاء الاتحاد كإطار أساسي للعلاقات الأورومتوسطية.

ومن ناحيته، أشاد السفير حاتم سيف النصر مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية والمنظمات الأمنية والإستراتيجية في أوروبا بالعلاقات الخاصة التي تربط مصر بالاتحاد من أجل المتوسط، منوها بمبادرة توظيف الشباب، إضافة إلى المشروعات المقترح تنفيذها في مجال الطاقة الشمسية.

وكان فتح الله السجلماسى أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط قد صرح بأن أمانة الاتحاد تعكف في الوقت الحالي على إعداد عدد من المشروعات لتنفيذها في مصر بالتعاون مع الوزارات المصرية المختلفة، ومن خلال التنسيق والتشاورالدائمين مع وزارة الخارجية، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والتنمية الاجتماعية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مضيفاً أن ذلك يأتي في إطار دعم أمانة الاتحاد لجهود مصر في تحقيق

التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلبية طموحات الشعب المصري.. وأكد الأمين العام على أهمية مساعدة مصر في هذه المرحلة الهامة، خاصة في ضوء الثقل الإقليمي والدولي الذي تتمتع به، فضلاً عن دورها المحوري على صعيد منطقة المتوسط والعلاقات الأورومتوسطية ومسيرة السلام في الشرق الأوسط، كما أشاد بالدور الذي قامت به مصر في إطار الاتحاد من أجل المتوسط وسعيها لتحقيق أهدافه في خدمة شعوب منطقة المتوسط من خلال تنفيذ مشروعات تحقق نتائج ملموسة.

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