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"أباتشي" ترفع احتياطها من الغاز بصحراء مصر الغربية إلى 74 مليار قدم

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"أباتشي" ترفع احتياطها من الغاز بصحراء مصر الغربية إلى 74 مليار قدم "أباتشي" ترفع احتياطها من الغاز بصحراء مصر الغربية إلى 74 مليار قدم

كتب : الأناضول الثلاثاء 10-09-2013 20:53

قال أسامه البقلي رئيس شركة "خالدة" للبترول، الشريك المصري لشركة "أباتشي" الأمريكية، في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية في ، إن أباتشي رفعت احتياطيها من الغاز الطبيعي بنحو 74 مليار قدم مكعب حتى نهاية أغسطس الماضي.

وأضاف البقلي أن الشركة الأمريكية زادت احتياطيها من الزيت والمتكثفات بما يقرب من 16 مليون برميل.

وتستهدف أباتشى استثمار 1.2 مليار دولار في مشروعات التنقيب والتنمية حتى منتصف العام المقبل، حسب رئيس شركة خالدة للبترول.

وقال "متوسط إنتاج الشركة من الغاز بلغ 874 مليون قدم مكعب يوميا، ومن الزيت والمتكثفات 137 ألف برميل".

وباعت الشركة الأمريكية في أغسطس الماضي 33% من استثماراتها في مصر إلى شركة سنوبك الصينية، بقيمة 3.1 مليار دولار مع احتفاظها بإدارة العمليات والتشغيل.

وتعد أباتشي، ثالث أكبر مستثمر أجنبي في قطاع النفط المصري بعد "بريتيش جاز" و"بى بى".

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