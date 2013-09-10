انتخاب الألماني توماس باخ رئيسا للجنة الأولمبية الدولية

كتب : رويترز منذ 1 دقيقة

انتخب الألماني توماس باخ رئيسا جديدا للجنة الأولمبية الدولية اليوم، وأصبح باخ تاسع رئيس للجنة في تاريخها البالغ 119 عاما وسيخلف البلجيكي جاك روج الذي انهى 12 عاما في قيادة المؤسسة.

وكان كافة رؤساء اللجنة الأولمبية الدولية باستثناء واحد من أوروبا إذ كسر الأمريكي افري برونديج هذا الاحتكار بعد أن تولى الرئاسة بين عامي 1952 و1972.

وقال باخ وهو يبتسم وسط تصفيق بقية أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية "أريد أن أكون رئيسا لكم جميعا".

وأضاف في تصريحات لوكالات الأنباء الدولية "تنتابني مشاعر جياشة الآن".

وتابع بعد أن كان يبكي قبلها ويعانق زوجته والمقربين منه "إنه شيء رائع أن تشعر بكل هذا الدعم من كافة أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية. لا يمكن أن أصف مشاعري".

وبسؤاله عن مهمته الأولى، رد قائلا "التحدي الأول هو أن أحتفل. يواجهنا التحدي الخاص بتنظيم دورة سوتشي الأولمبية. يجب أن نستعد جيدا وأنا واثق من أنها ستكون دورة رائعة".

وسيكون لزاما على أول ألماني يتولى إدارة مؤسسة دولية رياضية كبيرة أن ينطلق فورا للعمل للإعداد لدورة سوتشي التي ستبدأ في فبراير المقبل.