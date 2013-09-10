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روسيا تخطف صدارة المجموعة من البرتغال

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روسيا تخطف صدارة المجموعة من البرتغال روسيا تخطف صدارة المجموعة من البرتغال

موسكو، (إفي): فازت روسيا اليوم على إسرائيل بنتيجة 3-1 لتخطف صدارة المجموعة السادسة من البرتغال.

وبـ18 نقطة في ثماني مباريات، واحدة أكثر من البرتغالي، فإن روسيا في يديها حاليا التأهل مباشرة لمونديال البرازيل، عقب الغياب عند بطولتي 2006 في ألمانيا و2010 في جنوب إفريقيا.

ويكفي الفريق الذي يقوده الإيطالي فابيو كابيللو الفوز في المباراتين المتبقيتين له أمام لوكسمبرج وأذربيجان، وحتى ولو تعرض لأزمة في أي من اللقائين فإن خوضه الملحق سيكون مسألة شبه مؤكدة.

خلال الشوط الأول من المباراة سيطرت روسيا على مجريات الأمور إلا أن الفريق صاحب الأرض لم ينجح في استغلال الأمر حيث أغلق لاعبو إسرائيل المساحات بصورة جيدة.

ومع بداية الشوط الثاني زاد المنتخب الروسي من الضغط وترجم الأمر لهدف سجله سيرجي اليكسي بيريزوتسكي، ثم أضاف آلكسندر كوكورين الهدف الثاني في الدقيقة 52.

بعدها أضاف جلوشاكوف الهدف الثالث ثم أحرزت إسرائيل هدفا شرفيا في نهاية المباراة عن طريق إيران زهافي.

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فيديو اليوم السابع

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