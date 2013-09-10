أبو تريكة ينقذ صلاح من المعجبين

أنقذ محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر زميله محمد صلاح من تهافت المعجبين عليه عقب مباراة غينيا في تصفيات كأس العالم 2014 يوم الثلاثاء.

وفازت مصر على غينيا بنتيجة 4-2 في الجولة الختامية لمرحلة المجموعات، سجل صلاح منها هدفا من صناعة أبو تريكة الذي سجل هدفا وصنع آخرا لعمرو زكي.

وذهب لاعبو منتخب مصر لتناول الطعام في أحد مطاعم الغردقة ووجدوا استقبالا رائعا من المتواجدين بالمطعم.

وعندما هم صلاح بالرحيل ذهب إليه الكثير من المعجبين من أجل التصوير معه والحصول على توقيعه.

ولم ينقذ صلاح من الموقف إلا ظهور أبو تريكة الذي تجمهر حوله المعجبين ليجد صلاح فرصة الهروب وسط الزحام.